Real Madrid - Mercato : Haaland dans les valises d’Ancelotti, l’hameçon est lancé !

Carlo Ancelotti de retour au Real Madrid, l’idée commence à faire son chemin. Évoquée ces dernières heures, la rumeur a pris de la consistance ce mardi dans la presse espagnole. « Ancelotti est le sauveur du Real Madrid, assure le quotidien madrilène As. Il est désormais le favori dans l’esprit de Florentino Pérez. »

Marca a également confirmé que l’ancien entraîneur du PSG était en pole pour occuper le banc du Real Madrid cet été après son passage réussi entre 2013 et 2015. Dans ses valises, le nom d’Erling Haaland revient comme un boomerang. L’hameçon a été lancé par son coéquipier en sélection norvégienne Martin Odegaard.

« Je lui ai demandé plusieurs fois s’il aimerait qu’on joue ensemble au Real Madrid, a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais il ne parle pas beaucoup de son avenir. Mais, oui, je lui ai demandé. » Sûr qu’Ancelotti, s’il devait revenir au Real Madrid, ne serait pas contre l’arrivée du crack du Borussia Dortmund.

Real Madrid are in talks with Carlo Ancelotti in order to appoint him as new manager, confirmed. 🇮🇹



No agreement signed yet as he’s under contract with #EFC - but Real are pushing for Ancelotti back, as per @ellarguero @jfelixdiaz. ⚪️



No direct contacts with Antonio Conte. ❌