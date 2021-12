Real Madrid - Mercato : Haaland, Modric, deux annonces fortes pour accompagner Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis cet été et la tournée de Mino Raiola en Espagne, un fossé semble s’être creusé entre Erling Haaland et le Real Madrid. Il paraît que le Norvégien ne veut pas jouer dans la même équipe que Kylian Mbappé, qu’il préfèrerait le challenge du FC Barcelone voire celui de Manchester City, ancien club de son père. Il paraît également que les Merengue n’auraient pas la latitude financière pour payer les plus de 150 M€ attendus par le Borussia Dortmund pour libérer sa superstar en devenir.

Mais tout ça, pour les journalistes de l’émission El Chiringuito, ce ne serait que du vent. Eduardo Inda a ainsi déclaré que « Haaland jouera au Real Madrid la saison prochaine ». Cerise sur le gâteau pour Kylian Mbappé, qui va donc composer une attaque de rêve avec Vinicius Jr, Karim Benzema et le Norvégien, c’est que Luka Modric devrait également prolonger. Toujours selon Inda, le Ballon d’Or 2018 de 36 ans va s’engager pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, avec en prime un salaire revu à la baisse. En clair, si les prédictions d’Ingla sont justes, Mbappé aura doit à une véritable équipe de Galactiques pour sa première saison dans la capitale espagnole.

💣"HAALAND jugará en el REAL MADRID la próxima TEMPORADA"#INDA no tiene dudas en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/hCb2LOD1Jj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2021