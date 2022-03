Real Madrid - Mercato : Hazard parti pour torpiller le rêve Haaland - Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Kylian Mbappé est la priorité estivale du Real Madrid. Mais Florentino Pérez ne désespère pas de recruter Erling Haaland, histoire de se doter d'une attaque phénoménale pour les dix années à venir. Et priver du même coup le FC Barcelone d'un joueur susceptible de rivaliser avec son équipe. Mais avant de pouvoir rivaliser financièrement avec Manchester City, le Barça ou le PSG pour le géant norvégien, il va falloir vendre. Or, il semblerait que l'une des principales valeurs marchandes du Real, Eden Hazard, n'ait aucune intention d'aller voir ailleurs...

"Eden a déjà fait sa carrière, a expliqué son jeune frère Kylian Hazard, qui joue au Cercle Bruges, au média Het Laaste Nieuws. Il est bien où il est, sa famille se sent bien à Madrid. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je crois qu'il va y rester jusque-là. En ce moment, Eden joue un peu moins et l'équipe marche bien sans lui. Mais tout le monde sait combien il est bon. Il doit prouver qu'il peut être un remplaçant." Pas sûr que Florentino Pérez ait envie d'avoir un suppléant au salaire aussi élevé dans sa future équipe galactique...

🎙| Kylian Hazard (Eden’s brother): “Eden has already made his career. It's okay where he is, his family feels good there. He has a contract until 2024 and I think he will wait until then." @diarioas