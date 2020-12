Real Madrid - Mercato : Isco, Marcelo... Zidane fait le point sur les possibles départs

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Zinédine Zidane était en conférence de presse ce lundi à la veille du match du Real Madrid contre Bilbao. Interrogé sur le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions, le coach merengue a botté en touche. « On a beaucoup de respect pour l'Atalanta mais on va jouer contre eux en février. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre match de demain. On a pris trois points contre l'Atlético mais on n'a rien gagné du tout. Les points de demain sont importants pour montrer ce qu'on veut faire. On veut poursuivre sur notre bonne dynamique. »

« Je m'excuse auprès d'eux, je les aime beaucoup »

Et à Zidane d'évoquer les cas d'Isco et Marcelo. « Isco va être un joueur important même s'il ne joue pas beaucoup. Je ne lui donne pas beaucoup de possibilités, comme à Marcelo. C'est ponctuel. Je m'excuse auprès d'eux, je les aime beaucoup et je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu ensemble. Ils doivent travailler pour avoir d'autres opportunités. Ferland Mendy joue très bien en ce moment. Mais il y a encore beaucoup de matches. Si Marcelo ne joue pas, ce n'est pas sa faute. Il travaille bien. Il se tient prêt. » Isco n'a joué que 9 matches cette saison. Et Marcelo seulement 6.