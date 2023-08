Real Madrid - Mercato : Kolo Muani, Tchouaméni, Valverde... 2 bombes d'ici le 1er septembre ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Kylian Mbappé et le PSG s'étant rapprochés pour effectuer une dernière saison (au moins) ensemble, le Real Madrid peut passer à autre chose. Et plancher sérieusement sur ses 17 derniers jours de mercato. Selon le journaliste Tomas Gonzalez-Martin, Randal Kolo Muani n'attendrait qu'un appel de la Maison Blanche pour s'engager. L'attaquant français a fait savoir qu'il voulait quitter l'Eintracht Francfort. Le PSG est sur les rangs mais attend d'avoir récupéré les 90 M€ de la vente de Neymar pour faire une offre au club allemand. Le Real, qui n'a que Rodrygo et Joselu pour évoluer en pointe (même si Ancelotti essaye Vinicius Jr à ce poste), pourrait se lancer à l'assaut de Kolo Muani, qui a le gros avantage d'être ami de Kylian Mbappé, espéré pour l'été 2024...

Liverpool veut frapper un gros coup

Dans le sens des départs, une surprise n'est pas à exclure. Le média The Secret Scout assure que Liverpool, qui vient de se faire souffler l'Equatorien Moises Caicedo par Chelsea, veut frapper fort pour un milieu de terrain et lorgnerait Aurélien Tchouaméni ou Federico Valverde. Le Français a liké pas plus tard qu'hier une information assurant qu'il restait au Real. L'Uruguayen, lui, annonce depuis longtemps qu'il veut faire toute sa carrière européenne chez les Merengue. Mais si un gros chèque arrive...

