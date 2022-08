Real Madrid - Mercato : Kroos colle un tacle à Casemiro après son départ

Le trio Kroos-Modric-Casemiro a vécu au Real Madrid. Contre toute attente, le milieu de terrain brésilien a pris la poudre d’escampette la semaine dernière en direction de Manchester United. L’intéressé a expliqué qu’il se sentait arrivé à la fin d’un cycle après le dernier sacre en Ligue des champions fin mai.

Au sein du Real Madrid, certains ont eu du mal à retenir leurs émotions, tant Casemiro étant fortement apprécié pour ses qualités footballistisques et humaines. Kroos, sous le choc, lui avait même envoyé un SMS à 4 heures du matin le jour où Florentino Pérez lui a annoncé la nouvelle.

Encore brinquebalant, le milieu de terrain allemand ne comprend pas le choix de son acolyte et lui a fait savoir. « Le départ de Casemiro a été une énorme surprise pour moi, a-t-il avoué dans un podcast dont il est coutumier. Passer de la Ligue des champions à la Ligue Europa fait quand même une énorme différence. »

