Real Madrid – Mercato : Kubo aurait trouvé son nouveau point de chute

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

AS avait révélé la semaine passée que Take Kubo, prêté par le Real Madrid, n'entrait plus dans les plans d'Unai Emery à Villarreal. Et que le Sous Marin jaune comptait mettre un terme au prêt dès la mi-saison.

Direction Getafe ?

Selon le journaliste Mario Cortegana, une solution serait en passe d'être trouvée. Avec Getafe en club providentiel. Le club de la banlieue madrilène serait en effet disposé à accueillir le Japonais pour la fin de la saison. Les négociations auraient débuté mais elles seraient tendues, le Real ne comptant pas prendre en charge la moindre partie du salaire de Kubo.