Real Madrid - Mercato : l'agent d'Ancelotti s'est rendu au Brésil !

C'est important d'être prévoyant quand on est entraîneur de foot. Surtout quand on dirige le Real Madrid. Une saison blanche, une défaite qui vexe Florentino Pérez et le siège éjectable est activé. Carlo Ancelotti le sait et même s'il répète qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Merengue, il a conscience que ne pas remporter la Champions League en fin de saison lui fera prendre la porte.

Est-ce pour cela que son agent s'est rendu au Brésil cette semaine ? En tout cas, le média UOL Esporte assure que Frank Trimboli était bien au pays des quintuples champions du monde même s'il se garde de dire qu'il y a eu une rencontre avec les dirigeants de la CBF. Ceux-ci souhaiteraient nommer un grand entraîneur européen à la tête de la Seleçao et Ancelotti figure sur leur liste, au même titre que Pep Guardiola ou Zinédine Zidane. Difficile donc, d'imaginer Trimboli faire un tour à Rio sans rencontrer les dirigeants brésiliens...