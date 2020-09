Real Madrid - Mercato : l'agent de Bale confirme des négociations pour un départ !

On aura beaucoup parlé de Gareth Bale, ce mardi ! L'ailier gallois, blessé depuis son retour de sélection, n'a pas pris part au match amical du Real Madrid contre Getafe (6-0) à Valdebebas. Il ne l'a pas non plus regardé puisqu'il a quitté le centre d'entraînement après 27 minutes de jeu. Une énième provocation pour le gaucher !

Mais ce pourrait être la dernière… En effet, les médias anglais assurent que l'agent du joueur, Jonathan Barnett, était en contacts avancés avec son ancien club, Tottenham Hotspur. D'ailleurs, le représentant de Bale l'a confirmé aux médias : « Gareth aime toujours les Spurs. On parle. C'est là où il veut être ».

Un prêt, c'est mieux que rien

Par contre, le Real Madrid ne récupèrera pas la centaine de millions lâchée en 2013 pour l'arracher aux Spurs. En effet, les négociations sont parties sur la base d'un prêt avec partage de l'énorme salaire du joueur en deux (650.000€… par semaine). Sachant que Bale sera en fin de contrat dans un an, les Merengue ne reverront pas leur argent. Mais Florentino Pérez et Zinédine Zidane doivent s'en moquer comme de leur premier trophée, tout heureux qu'ils sont de pouvoir enfin se débarrasser d'un joueur ayant multiplié les provocations depuis un an…