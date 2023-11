Real Madrid - Mercato : l'agente d'Haaland en remet une couche sur l'intérêt des Merengue

Au train où vont les choses, Rafaela Pimenta va faire comme Kylian Mbappé et refuser d'évoquer l'avenir de son principal client, Erling Haaland. Car il ne se passe pas une semaine sans qu'un média ne l'interroge sur le sujet. Il y a huit jours, c'était Relevo. Ce vendredi, c'est le quotidien italien Corriere della Sera qui a tenté sa chance concernant l'intérêt supposé du Real Madrid pour le Norvégien.

La Brésilienne a répondu : "Vous devriez demander au Real Madrid, pas à moi...". S'il n'y avait eu aucun contact, Pimenta se serait contentée de répondre qu'il n'y avait rien. Mais là... Aux dernières nouvelles, la Maison Blanche aurait les moyens de recruter à la fois Erling Haaland et Kylian Mbappé cet été. Ce qui donnerait une attaque explosive avec Vinicius Jr...

🚨⚪️ Haaland’s agent Pimenta: “Real Madrid links? You should ask Real Madrid, not me…”.



“He deserved to win the Ballon d’Or, I hope he’s gonna win it one day — but I’m sure he prefers Champions League title with his team”, told CorSport. pic.twitter.com/gbOX9M9eME