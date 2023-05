Real Madrid - Mercato : l'agente d'Haaland nargue les Merengue et les médias espagnols

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Sa sortie « raïolesque » ? « La clause libératoire dans le contrat d'Haaland est un mystère. C'est une très bonne chose car ça me fait penser à une chasse au trésor que vous ne savez pas comment résoudre... J'adore ça (…) En tant qu'avocate, je ne peux pas révéler les contrats. Pour l'instant, Haaland est au bon endroit avec le bon entraîneur mais il peut jouer où il veut parce qu'il s'adapte très bien. C'est un joueur que vous n'avez jamais vu auparavant ».

Relancé sur le fait que la clause libératoire aurait sauté au moment de la prolongation de Pep Guardiola, Rafaela Pimenta n'en a pas dit davantage : « Pas de commentaires sur les contrats. Nous avons eu beaucoup d'histoires sur le sujet... »

Pour rappel, Erling Haaland est souvent présenté comme une cible du Real Madrid à l'horizon 2024. La date de la fameuse clause libératoire du Citizen... sous réserve que celle-ci existe encore évidemment.

Haaland’s agent Rafaela Pimenta: “The release clause into Haaland’s contract is a mystery, it reminds me of the Treasure Island. No one knows… I like it!”, told MD. ? #MCFC



“Clause removed after Pep signed new deal? No comment on contracts. We had many stories about that…”. pic.twitter.com/RQsQJ9gL1n