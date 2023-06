Real Madrid - Mercato : l’annonce choc de Cristiano Ronaldo sur Benzema

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Karim Benzema a rejoint le club d'Al Ittihad, concurrent d’Al Nassr, le club de son ami portugais Cristiano Ronaldo. Les deux stars seront donc opposées, mais cette fois-ci, loin du vieux continent. Lui qui a été le premier à rejoindre le pays du Moyen-Orient, est le précurseur de ce qui pourrait devenir un eldorado.

« D’ici deux ou trois ans, ça sera une des ligues les plus importantes du monde »

Arrivé en Arabie Saoudite, l’été dernier, à la surprise général, Cristiano Ronaldo, s’est exprimé sur l’arrivée de son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, lors d’un événement publicitaire à Madrid : « Je savais que venir ici, ça allait ouvrir la boîte. Je ne me suis pas trompé, je suis sûr que d’ici deux ou trois ans, ça sera une des ligues les plus importantes du monde. Karim est venu, et il y en aura beaucoup d’autres », a déclaré le portugais. Nul doute que c’est l’ambition de la Saudi Pro League.