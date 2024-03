Real Madrid Mercato : l'avenir d'Arda Güler est déjà tranché !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Relevo fait le point ce samedi sur la situation d'Arda Güler. Le jeune turc joue très peu depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier. Blessé en début de saison, il n'apparait que rarement depuis qu'il est à nouveau opérationnel. La question de son avenir se pose forcément et selon le média ibérique, on se dirige vers un prêt.

Il devrait être prêté

Le Turc n'a joué que 92 minutes jusqu'ici sous le maillot merengue et l'état major du club madrilène considèrerait chaque jour un peu plus qu'il serait opportun que le milieu de 19 ans poursuive son apprentissage ailleurs la saison prochaine. Afin de jouer et de poursuivre sa progression. Carlo Ancelotti aurait noté ses progrès à l'entraînement et continuerait de voir en lui un joueur d'avenir pour le Real. "Son heure viendra. Patience !", a soutenu l'Italien.

