Real Madrid - Mercato : l'avenir de Kroos définitivement scellé !

Invité surprise du match d'hier à Anfield, Toni Kroos a fait son entrée en jeu en fin de partie, à la place de Luka Modric. Le milieu allemand de 33 ans était pourtant annoncé forfait au début de la journée. Ce retour prouve que le Real Madrid peut toujours compter sur la mentalité exemplaire de l'ancien du Bayern Munich, qui sera en fin de contrat en juin. Et qui s'était montré bien mystérieux concernant son avenir il y a dix jours : « Il n’y a encore aucune décision de prise mais aucune des deux parties ne fera de bêtises. Je suis en contact avec le club à ce sujet. Mon choix sera bientôt connu, je suis très serein ».

Eh bien, ce mercredi, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano assure que Kroos hésite toujours entre prolonger d'un an ou raccrocher les crampons. La tendance serait à une dernière saison au haut niveau. Respectueux de la décision de son joueur, le Real Madrid est ouvert à toutes les possibilités.

Toni Kroos has not changed his plans: the idea has always been to retire at Real Madrid as he loves the club ⚪️🇩🇪 #RealMadrid



The final decision will be whether to stay for at least one more year or retire from football.



Real Madrid, waiting & prepared to offer him a new deal. pic.twitter.com/pBv973Zaex