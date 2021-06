Real Madrid - Mercato : l'élimination des Bleus, un coup dur pour l'opération Mbappé ?

Kylian Mbappé a fait bien plus que précipiter l'élimination de l'équipe de France en manquant sa tentative hier soir lors de la séance de tirs au but face à la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5). L'attaquant a peut-être involontairement donné une autre tournure à la suite de sa carrière. Selon El Mundo Deportivo, c'est tout simplement son transfert au Real Madrid qui serait remis en question.

Le Real Madrid n'a plus le temps de finaliser une offre

Les dirigeants merengue espéraient en effet que la France irait plus loin dans la compétition pour finaliser l'arrivée du champion du monde. En gros, qu'ils avaient deux semaines pour vendre des joueurs, mettre de l'argent de côté et libérer de la masse salariale afin de formuler une proposition que ni le joueur ni le PSG ne pourraient refuser.

Mais désormais, Mbappé est parti en vacances et les négociations avec son clan vont se compliquer à mesure que les jours vont passer. Plus son retour à Paris approchera, plus les chances de le voir au Real Madrid en 2021/22 s'amenuiseront. Lui qui aurait fait savoir son intention de devenir merengue a donc perdu gros en passant à côté de son 8e de finale de l'Euro avec les Bleus…

