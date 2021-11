Real Madrid - Mercato : l'odieuse trahison de l'entourage de Vinicius Jr au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si Vinicius Jr a choisi de rejoindre le Real Madrid en 2017, le Brésilien aurait pu se retrouver au FC Barcelone. Ancien recruteur au Brésil pour le Barça, André Curry a fait quelques révélations à SER Catalunya. Révélant le contenu de ses échanges WhatsApp, le recruteur affirme que l'agent de Vinicius Federico Pena lui a fait à l'envers.

Le clan Vinicius a donné son aval au Barça... avant de changer d'avis par WhatsApp

S'il a d'abord laissé croire au Barça qu'il tenait les rênes, le conseiller a ensuite changé d'avis pour une raison simple exprimée par message au recruteur : « Nous (ses agents) gagnerons plus de commissions. En plus, le joueur sera dans l'ombre de Neymar, qui est dans l'ombre de Messi. Avec Vinicius à Madrid nous aurions l'opportunité de dominer les deux plus grands clubs du monde ».

Le média précise qu'avant cette conversation, l'agent de Vinicius, Federico Pena et le père du joueur étaient à Barcelone et avaient promis au club du Barça qu'ils signeraient pour eux. Sauf que la poignée de main entre l'entourage de Vinicius et le directeur de football de l'époque Raul Sanllehi n'avait pas valeur de contrat...