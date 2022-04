Real Madrid - Mercato : l’offre pour Haaland a fuité, les chiffres sont stupéfiants !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Erling Haaland attire la convoitise de nombreux clubs européens. Le buteur norvégien va quitter son club de Dortmund cet été et n’a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Le Real Madrid lui a transmis une offre dont les chiffre sont stupéfiants.

Selon Ramon Alvarez, le Real Madrid va offrir un contrat de six ans à Erling Haaland avec un salaire de 20 millions net par an. Un salaire qui augmentera chaque année jusqu’à 25 millions d’euros. Une prime de 40 millions pour l’agent du joueur et son père est également évoquée.

🟢 Las OFERTAS del REAL MADRID y MANCHESTER CITY para FICHAR a HAALAND 🇳🇴 💥🚀 https://t.co/KnBWPgyFEA vía @YouTube — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 7, 2022

Pour résumer Le Real Madrid va tout tenter pour recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé cet été. L’offre pour le norvégien a fuité et les chiffres sont impressionnants. Le club merengue lui offre un contrat de six ans avec un salaire évolutif.

Adam Duarte

Rédacteur