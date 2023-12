Real Madrid - Mercato : la blessure de Mendy pourrait précipiter l'arrivée d'une recrue alléchante

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La nouvelle est terrible pour le Real Madrid : Dabid Alaba s'est fait les croisés hier lors de la victoire contre Villarreal (4-1) et il ne jouera plus cette saison. Cette blessure devrait accélérer l'arrivée d'un nouveau défenseur cet hiver, mais Ferland Mendy est lui aussi sur le flanc et l'arrivée d'un latéral gauche serait également envisagée.

Gutierrez (Gérone) recruté dès cet hiver ?

Une piste mène à Miguel Gutierrez. Le latéral gauche formé à la Castilla est une pièce maîtresse du Girona cette saison. Arsenal et le Bayern Munich le suivent aussi selon Relevo, la Casa Blanca a intégré une clause dans le deal avec le club catalan, lui permettant de récupérer le joueur pour 8 M€. Selon Ekrem Konur, le Real doit toutefois composer avec la concurrence de l'AC Milan et de Manchester City sur ce dossier...

💣💥 AC Milan, Manchester City and Real Madrid are monitoring the situation of Girona's 22-year-old Spanish left-back Miguel Gutierrez. 🇪🇸 🔴 #Girona https://t.co/3oyIDuVVy8 pic.twitter.com/JE2ZS2AHua — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 18, 2023

Podcast Men's Up Life