Real Madrid - Mercato : la date de l'officialisation du transfert de Mbappé fixée pour arranger le PSG ?

Toutes les informations arrivant d'Espagne concernant Kylian Mbappé et Neymar sont à prendre avec des pincettes. Le Brésilien, par exemple, est annoncé de retour à Barcelone à chaque période de mercato depuis 2017 et il vient de prolonger avec le PSG. Alors, quand le journaliste ibérique Siro Lopez explique que "le Real Madrid va signer Mbappé cet été, ce n'est pas une option, c'est un fait", on peut se permettre de douter. Surtout qu'il ajoute : "Cela prendra du temps avant d'être officialisé, peut-être jusqu'en août".

Sauf que cette dernière affirmation a du sens. Déjà, elle permettrait au champion du monde de disputer l'Euro l'esprit léger. Ensuite, une officialisation tardive du départ de Mbappé permettrait au PSG de réaliser un recrutement prestigieux sans révéler qu'il va perdre l'une de ses deux superstars. La méthode peut choquer mais on se souvient que, récemment, Le Parisien avait révélé que Leonardo expliquait aux joueurs qu'il contactait que Neymar, Mbappé et Messi seraient parisiens la saison prochaine. Or, l'Argentin devrait prolonger au Barça…

Très soucieux de son image, le PSG version qatari aurait tout intérêt à cacher jusqu'au dernier moment qu'il va s'affaiblir la saison prochaine, étant entendu que trouver un joueur du niveau de Kylian Mbappé est quasiment impossible. A moins que Cristiano Ronaldo n'accepte de relever le challenge parisien, lui qui ne sera pas retenu par la Juventus Turin.

🚨🌖| @sirolopez: “Real Madrid will sign Mbappe THIS summer. This is not an opinion, it’s a fact. It will take some time before it’s official, maybe until August.” #rmalive