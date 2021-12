Real Madrid - Mercato : la dernière manœuvre des joueurs du PSG pour inciter Mbappé à prolonger a échoué

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La photo a été diffusée sur les réseaux sociaux pendant la nuit et a beaucoup fait parler : les joueurs du PSG se sont réunis hier soir dans un restaurant parisien pour fêter le 23e anniversaire de Kylian Mbappé. On voit l'attaquant devant un gâteau gigantesque et, sur un autre cliché, ses partenaires tenir un maillot floqué de 2050, comme s'il avait prolongé jusqu'à cette année. Une bonne blague en forme de prière pour un club de la capitale désespéré à l'idée de voir le natif de Bondy partir gratuitement en juin au Real Madrid.

Dans l'émission espagnole El Chiringuito, les journalistes ont assuré que certains partenaires avaient écrit sur ce maillot "Kylian, reste" ou "Cette tunique est celle qui te va le mieux". Il y a également eu des chants afin que l'attaquant prolonge dans la capitale. Mais pour Alex Silvestre, cette gentille attention n'a pas fait vaciller le principal intéressé : "Mbappé a pris ça comme une blague mais il est toujours décidé à rejoindre le Real Madrid". Si al-Khelaïfi, Leonardo et ses partenaires n'ont pas réussi à le convaincre de prolonger au PSG, on ne voit plus qui pourrait y arriver !

🗞️"MBAPPÉ se ha tomado lo de la CAMISETA A BROMA"



🚨La EXCLUSIVA de @alexsilvestreSZ, en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @FerminCanas pic.twitter.com/x9i4e6CJka — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2021