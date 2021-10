Real Madrid - Mercato : la dernière pépite argentine sur les tablettes pour l'après-Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si vous êtes passionné de football argentin, il ne vous aura pas échappé que River Plate court vers le titre de champion, lui qui compte six points d'avance sur le 2e et qui a vu Boca Juniors être mis hors-course par Velez Sarsfield (0-2) ce dimanche. Si les Millonarios s'apprêtent à décrocher un nouveau titre, c'est évidemment grâce à leur entraîneur depuis neuf ans, Marcelo Gallardo, mais également grâce à quelques pépites comme Julian Alvarez (21 ans).

Face à Argentinos (3-0) ce week-end, il a marqué et délivré une passe décisive. Selon El Mundo Deportivo, plusieurs clubs européens de premier plan le suivent de près, notamment le Real Madrid mais aussi le FC Séville, l'AC Milan et l'Inter Milan. La cote de ce joueur évoluant dans un registre proche de celui de Karim Benzema est de 20 M€, selon Transfermarkt. Problème pour Florentino Pérez : Alvarez devrait quitter l'Argentine l'été prochain, pas sûr que les Merengue aient l'intention miser sur lui, eux qui lorgnent Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Ese salto se lo enseñó Gallardo. Igual que el corte de pelo. Increíble Julián Álvarez un jugador hecho por el muñeco. https://t.co/HJbjRNGill — PIPA ⚽️9️⃣ (@FJavierCM71) October 26, 2021