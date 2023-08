Real Madrid – Mercato : la Juventus pousse pour 3 joueurs madrilènes

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'info est signée Defensa Central. Selon le média ibérique, trois joueurs du Real Madrid sont dans le viseur de la Juventus Turin. Il s'agit de trois défenseurs.

Mendy plaît à la Vieille Dame

Alvaro Odriozola, Ferland Mendy et Lucas Vazquez sont les joueurs cités. Sur ces trois éléments, un seul fait partie des indésirables de Carlo Ancelotti : Odriozola. Le défenseur basque n’entre pas dans les plans de l'Italien. Ce qui n'est pas le cas de Mendy et Vazquez, à priori, même si la situation du Français est assez floue, surtout que le prometteur Fran Garcia est de retour et qu'il s'est mis en évidence depuis le début de la préparation.

