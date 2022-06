Real Madrid - Mercato : la Liga porte plainte contre le PSG après la prolongation de Mbappé (officiel)

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

"LaLiga a déposé cette semaine une plainte auprès de l'UEFA contre le PSG, qui en rejoindra une autre contre Manchester City en avril, pour avoir compris que ces clubs enfreignent continuellement les règles actuelles du fair-play financier.

LaLiga considère que ces pratiques altèrent l'écosystème et la pérennité du football, nuisent à tous les clubs et ligues européens, et ne servent qu'à gonfler artificiellement le marché, avec de l'argent non généré par le football lui-même.

LaLiga comprend que le financement irrégulier de ces clubs s'effectue, soit par des injections directes d'argent, soit par le biais de sponsoring et d'autres contrats qui ne correspondent pas aux conditions du marché ou n'ont pas de sens économique.

Les plaintes contre Manchester City devant l'UEFA ont été déposées en avril et cette semaine dernière celle correspondant au PSG a été présentée, même s'il n'est pas exclu que dans les prochains jours des prolongations de certaines de ces plaintes soient faites avec l'apport de nouvelles données .

Par ailleurs, LaLiga a contracté des cabinets d'avocats en France et en Suisse, dont le cabinet français de l'avocat Juan Branco, dans le but d'engager dans les meilleurs délais des actions administratives et judiciaires devant les instances françaises compétentes et devant l'Union européenne.

En Suisse, la Liga étudie différentes options de représentation en raison d'éventuels conflits d'intérêts de Nasser Al-Khelaïfi issus de ses différents rôles au PSG, UEFA, ECA et BeIN Sports.

Ce n'est pas la première fois que la Liga dénonce ces pratiques anticoncurrentielles devant l'UEFA. L'organisation espagnole a toujours mené la défense du contrôle économique. En 2017 et 2018, il a déposé des mémoires auprès de l'UEFA contre le PSG et Manchester City pour violation du fair-play financier, ce qui a entraîné des sanctions de l'UEFA contre les deux "clubs d'État", bien qu'ils aient ensuite été annulés en raison d'étranges décisions du TAS.

Les plaintes de LaLiga, ainsi que les déclarations que l'association des clubs espagnols a faites ces derniers temps à cet égard, sont faites sur la base de données et après un suivi et une analyse détaillés des comptes audités des clubs", peut-on lire sur le communiqué de la Liga.

Pour résumer Dans un communiqué, la Liga a annoncé ce mercredi qu'elle avait porté plainte contre le Paris Saint-Germain après la prolongation de Kylian Mbappé pour "non-respect du fair-play financier".

Fabien Chorlet

Rédacteur