Real Madrid - Mercato : la liste des intransférables d’Ancelotti

Zinedine Zidane parti, le Real Madrid commence une nouvelle ère sous les ordres de Carlo Ancelotti ! Le nouvel entraineur de la Casa Blanca, fraichement arrivé sur le banc merengue en provenance d'Everton, a d'ailleurs déjà commencé à préparer la saison prochaine. Pour redorer le blason de la formation ibérique, le technicien transalpin compte d'ailleurs s'appuyer sur une colonne vertébrale bien précise.

En effet, le Real Madrid et son nouvel entraineur auraient identifié sept joueurs considérés comme intransférables. Selon les informations d'ABC, Carlo Ancelotti compterait s'appuyer sur Thibaut Courtois, Eder Militao, Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius Jr, Karim Benzema et David Alaba, le dernier arrivé, pour la saison prochaine. Reste désormais à bien négocier le marché des transferts pour construire l'équipe la plus compétitive possible.

🤩 À quels joueurs du @RealMadridFra penses-tu quand tu vois le dossart 8⃣?#HalaMadrid pic.twitter.com/UxYiVGWNIU — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) June 10, 2021