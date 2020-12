Real Madrid - Mercato : la menace Pochettino se précise pour Zidane

Battu à quatre reprises lors des cinq derniers matches toutes compétitions confondues, le Real Madrid va mal. Très mal. Il n'a plus son avenir en Champions League entre les mains, maintenant qu'il a été relégué à la 3e place par le Shakhtar Donetsk et la série de matches qui arrive (Séville à Pizjuan, Mönchengladbach et l'Atlético à domicile) ne laisse rien augurer de bon. Surtout pour Zinédine Zidane, dont l'avenir dans la capitale espagnole s'inscrit en pointillés.

Il est très apprécié de Florentino Pérez

Hier, dans les travées du stade Olympique de Kiev, où le Real venait de se faire battre par le Shakhtar (0-2), la question d'une démission lui a été posée. Mais le Français a balayé cette hypothèse d'un revers de la main. Ce sera donc un renvoi ou rien. Mais cette possibilité prend de plus en plus d'importance. Ce mercredi, les médias pro-Real ne parlent que de l'arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino, sans club depuis un an.

Un dirigeant de la Maison Blanche a confié : "Pochettino a toujours été dans le viseur du Real. C'est un entraîneur très apprécié par le président, Florentino Pérez". Si le numéro un du club, qui est aussi le principal soutien de Zidane, a flashé sur l'Argentin, alors plus rien ne saurait s'opposer à une arrivée prochaine. A moins que la courbe des résultats ne s'inverse…