Real Madrid - Mercato : la phrase choc de Pérez à Ramos à propos du PSG !

Les discussions autour de l'avenir de Sergio Ramos (34 ans) au Real Madrid sont rentrées dans une phase cruciale. En ce début de semaine, quelques jours seulement après la fuite venue d'Espagne d'un intérêt marqué du PSG, les négociations autour d'une prolongation de contrat au delà de juin 2021 ont débuté pour l'international espagnol.

Lundi, Florentino Perez a même directement discuté avec Sergio Ramos pour évoquer la suite. Prêt à signer une prolongation de la durée qu'il souhaite à son capitaine, le boss merengue a quand même une grosse exigence à l'égard de Ramos : que celui-ci baisse son salaire (estimé entre 16 et 17 M€ par an actuellement).

« Si tu reçois une bonne offre, je comprendrais que tu partes ! »

S'il ignore la position du défenseur andalou, le dirigeant du Real Madrid a joué la totale transparence, faisant notamment allusion au PSG. Selon le journaliste d'El Chiringuito Josep Pedrerol, Florentino Perez aurait tenu les mots suivants à son joueur : « Si tu reçois une bonne offre, je comprendrais que tu partes ! »

Fortement impacté par la crise de la Covid-19 et désireux de mener un gros Mercato à l'été 2021, le Real Madrid ne prendra aucun risque. Pas même pour celui que beaucoup considèrent comme le meilleur défenseur de la planète et qui brille sous les couleurs blanches depuis plus de 15 ans maintenant...