Real Madrid - Mercato : la piste Hojlund (Atalanta) déjà à oublier ?

Hier, nous avons relayé l'information selon laquelle le Real Madrid serait intéressé par Rasmus Hojlund. L'attaquant danois de 20 ans a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matches de Serie A avec l'Atalanta Bergame depuis le début de la saison. La Maison Blanche le verrait bien en remplaçant de Karim Benzema la saison prochaine, en attendant qu'Erling Haaland et Kylian Mbappé soient disponibles.

Mais ce plan connaît déjà un accro. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le Napoli aurait fait de Hojlund sa priorité pour l'été prochain. Et les Azzurri, qui devraient décrocher le troisième Scudetto de leur histoire, auront les moyens de leurs ambitions puisque rien qu'avec leur parcours en Champions League, dont ils devraient jouer les quarts de finale après leur victoire 2-0 à Francfort, ils ont amassé 60 M€. Et cela, c'est sans compter une possible vente de Victor Osimhen, qui explose tous les compteurs de buts. Bref, le SSCN sera prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table. Pas sûr que le Real Madrid ait la volonté de suivre les enchères...