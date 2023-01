Real Madrid - Mercato : la première victime de Bellingham est identifiée !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le Real Madrid prépare son mercato estival qui s’annonce bouillant avec plusieurs dossiers chauds ! Si le club espagnol n’a pas oublié Kylian Mbappé, les Merengues ont pour priorité de signer le crack anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Pour recruter l’international anglais, le Real Madrid étudie toutes les options possibles dans le but de proposer la meilleure offre possible pour convaincre le club allemand et le joueur.

Selon les informations de Sky Germany, l’actuel Champion d’Europe aurait dans la tête de faire baisser le prix de Jude Bellingham à 100 millions d’euros en incluant un certain Eduardo Camavinga dans l’opération avec le BVB.

Ancelotti veut garder le Français !

Une information surprenante car Eduardo Camavinga semble bien être dans les projets des Merengues. Il y a quelques semaines, l’international français était évoqué du côté d’Arsenal, des rumeurs qui ont été rapidement démentis par Carlo Ancelotti qui compte sur le joueur. « Il est intouchable, comme Kroos et Modric. », avait lâché le coach italien des Merengues. Des propos confirmés par Fabrizio Romano qui affirmait que le Real Madrid ne voulait pas lâcher l’ancien du Stade Rennais. De plus, selon les informations de Foot Mercato, Eduardo Camavinga n’a pas l’intention de s’en aller.