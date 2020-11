Real Madrid - Mercato : la preuve que Mbappé sera merengue en juin

L'information, fournie par ESPN, vient de tomber : le PSG et Neymar ont bien avancé sur une prolongation de cinq ans. Les deux parties sont proches d'un accord, qui prévoit que l'attaquant brésilien conservera son salaire royal de 3 M€ par mois. De fait, cette annonce tend à confirmer que Kylian Mbappé va quitter la capitale en juin pour signer dans le club de ses rêves, le Real Madrid. Cela pour deux raisons.

La vente de Mbappé pour financer la prolongation de Neymar ?

La première, c'est que si le Paris Saint-Germain souhaitait prolonger l'une de ses deux superstars, c'était bien Kylian Mbappé. Le fait qu'un accord avec Neymar soit proche montre que les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, ont fait leur possible pour convaincre le natif de Bondy de rester mais se sont heurtés à sa volonté de rejoindre le club de ses rêves et l'un des plus grands championnats de la planète. Neymar n'était qu'un plan B, certes prestigieux, mais un plan B tout de même.

La deuxième raison, c'est qu'à cause de la crise sanitaire, qui va donc durer un peu plus d'un an, le PSG ne pouvait pas se permettre de prolonger ses deux stars. C'était soit Neymar, soit Mbappé. Ça va se faire avec le Brésilien, à un salaire inchangé, ce qui exclus le champion du monde de l'équation. On peut même imaginer que sa vente sans doute record au Real Madrid permettra de financer la prolongation de Neymar ainsi qu'un mercato sympathique l'été prochain. Quoi qu'il en soit, Zinédine Zidane et Florentino Pérez peuvent se frotter les mains : en juin, ils devraient mettre la main sur la plus belle promesse du football mondial !