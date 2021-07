Real Madrid - Mercato : la prochaine destination de Zidane est connue

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Le constat est donc assez simple. Et à la lecture de l'article qui lui est consacré ce jour dans l'Equipe, il ne fait plus aucun doute que Zinédine Zidane attend tranquillement son prochain poste. Ce ne sera pas dans un club, quel qu'il soit. Ni en Espagne, ni en France. Ce sera les Bleus et la tête de l'équipe de France.

L'ancien technicien du Real Madrid, qui profite de ses vacances et de sa famille à l'heure actuelle, ne replongera pas dans l'enfer du banc de touche. Du moins pas tout de suite.

Extrait du quotidien sportif : "Zidane ne ferait pas non plus de son arrivée chez les Bleus une affaire financière, sachant déjà que Didier Deschamps perçoit autour de 2,2 M€ brut par an plus de grosses primes de résultats et d'image. "Yazid reste le candidat idéal et naturel le jour où Didier arrêtera, reste persuadé l'Aveyronnais Guy Lacombe, son premier coach à Cannes puis tuteur pour son BEPF en 2014-2015 et qui réside près de Rodez. Il sait où est le bon endroit pour sa carrière maintenant. Il faut attendre le bon moment. Mais il a envie de ça. Yaz'n'a jamais été pressé. Il a toujours fait les choses dans l'ordre et le respect des gens. Il aurait pu passer ses diplômes d'entraîneur rapidement en Espagne. Il a voulu le faire en France, à la DTN et la Fédération a tout fait pour lui offrir une très bonne formation. Il a la reconnaissance du ventre. Les Bleus ont été l'élément central de sa carrière de joueur. Ils le seront de sa carrière de technicien comme sélectionneur."