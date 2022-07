Real Madrid - Mercato : la prolongation de Benzema réglée par le Ballon d'Or ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En temps normal, Florentino Pérez ne se prendrait pas la tête pour la prolongation d'un joueur de 35 ans. Seulement voilà, à l'instar de Luka Modric, Karim Benzema n'est pas un joueur comme les autres. Le président du Real Madrid en a bien conscience et c'est pourquoi il est prêt à beaucoup d'efforts pour conserver leader d'attaque, héroïque pendant toute la saison. Les négociations pour une prolongation jusqu'en 2024 avancent bien entre les deux parties mais AS explique dans son édition du jour qu'un événement pourrait faire en sorte qu'elle soit automatique.

C'est événement, c'est le Ballon d'Or. Une clause du contrat de Karim Benzema prévoit que s'il remporte le précieux trophée, il verra son bail automatiquement étiré d'une année. Or, après son titre de Pichichi en Liga (22 buts) et ses exploits à répétition en Champions League (15 réalisations, souvent décisives), ayant abouti au 14e sacre des Merengue dans l'épreuve, le Lyonnais est le grand favori de l'édition 2022, qui sera décernée à l'automne. Le lundi 17 octobe au théâtre du Châtelet à Paris, non seulement KB9 pourrait faire son entrée dans le gotha du football mondial mais il pourrait avoir l'assurance de rester une année de plus à Madrid !

