Real Madrid - Mercato : la prolongation de contrat de Benzema enfin actée ?

Au début du mois de janvier dernier, le site footmercato annonçait que Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, s'était déjà mis d'accord avec le club pour une prolongation d'un an. Et qu'il était donc lié avec la Maison Blanche jusqu'au mois de juin 2024. En réalité, il n'en est rien. Et KB9 n'a toujours pas prolongé officiellement, lui qui sera libre au mois de juin prochain.

Il se pourrait toutefois que les choses changent puisque le compte twitter, MadridZone, comme le quotidien Marca, remettent au goût du jour l'assurance que Benzema prolonge en cas de victoire au Ballon d'Or. Ce qui a été le cas. Une officialisation imminente dès lors ? Peut-être.

🚨| Benzema will be offered a contract renewal with the option to extend another year if he wins the Ballon d'Or. @marca #rmalive