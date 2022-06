Real Madrid - Mercato : la prolongation de Vinicius provoque un premier départ

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après les départs de joueurs emblématiques comme Isco, Bale et Marcelo, le Real Madrid va également devoir se débarrasser de certains indésirables pour poursuivre la refonte de son effectif. Le premier à faire ses valises devrait être Luka Jovic d’après les informations de Marca.

Le quotidien espagnol annonce que le Serbe se dirige vers la Fiorentina. Il devrait s’agir du dossier le plus facile à gérer pour les Merengue puisque les deux clubs souhaitent parvenir à un accord (ils y étaient déjà arrivés rapidement l’an dernier avec Odriozola), et le Serbe se réjouit de rallier la Serie A et la belle ville de Florence.

Le seul point de divergence sera sur la première année du contrat. La Viola désire un prêt pour ne pas avoir à sa charge l’intégralité des frais. Pour autant le dossier devrait être finalisé rapidement. Luka Jovic n’a jamais trouvé sa place au Real ni avec Zidane, ni avec Ancelotti. Un autre joueur devrait suivre une trajectoire similaire prochainement : Borja Mayoral, lui aussi en échec à Madrid.

Pour résumer La prolongation de Vinicius pousse un attaquant vers la sortie. Luka Jovic, en échec au Real, devrait acter le premier départ officiel en s'envolant vers la Fiorentina. En échec avec le Real, l'attaquant serbe se réjouit de rebondir en Serie A. Les trois parties ne devraient pas tarder à tomber d'accord.

Yann Noailles

Rédacteur