Real Madrid – Mercato : la réponse de Zidane à la nouvelle rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo

Poussé vers la sortie à la Juventus de Turin qui serait même prêt à le libérer de sa dernière année de contrat selon AS, Cristiano Ronaldo (36 ans) pourrait être l'un des grands agitateurs du Mercato estivale. Comme nous vous le révélions ce matin, le Portugais – que la presse italienne envoie au PSG, à Manchester United ou encore au Sporting Lisbonne – tenterait, par le biais de son agent Jorge Mendes, de revenir au Real Madrid.

Pour autant, du côté des Merengue, on se veut très prudent face à cette rumeur. D'abord parce que cela n'a pas toujours été le grand amour entre CR7 et Florentino Perez. Ensuite parce que le Real, qui a durement été touché par la crise sanitaire de la Covid-19, n'aura pas forcément l'envie de miser une grosse somme sur un attaquant de l'âge du Portugais.

Puis il y a le facteur X Zinédine Zidane, dont l'avenir à Madrid n'est pas encore tranché malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022. On se doute que le Français ne dirait pas non au retour de son ancien attaquant vedette mais, face aux micros ce vendredi à la veille du match face à Elche, il s'est voulu très prudent : « Nous savons ce que signifie Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid. Mais pour le moment, c'est un joueur de la Juventus et il va bien là-bas. Je ne peux rien dire sur ce que dit la presse. Je peux seulement dire qu'il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela ». Du Zidane dans le texte.