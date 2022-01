Real Madrid - Mercato : la réponse merengue à la dernière offensive du PSG pour Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'information de Téléfoot hier a fait son petit effet : selon le magazine de TF1, le PSG n'aurait toujours pas perdu espoir de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Mais désormais, Leonardo et Nasser al-Khelaïfi aurait opté pour une proposition de courte durée. Un nouveau bail d'une saison ou deux qui permettrait au joueur de partir quasiment quand il le souhaite, mais moyennant une indemnité de transfert. Car à 170 M€ le transfert et 30 M€ la saison depuis cinq ans, ça serait une catastrophe industrielle si le champion du monde partait gratuitement en juin.

La question, au vu de cette information, est de savoir ce qu'en pense le Real Madrid, qui attend impatiemment son attaquant français. Eh bien, selon les journaux espagnols pro-Merengue, à savoir Marca et AS, les dirigeants de la Maison Blanche sont d'un calme absolu sur le sujet ! Ils estiment que rien ne fera changer d'avis Mbappé, qui souhaitait déjà les rejoindre l'été dernier. Pour eux, le natif de Bondy serait au Bernabeu le 1er juin et tout l'or du monde n'y changera rien. Même une Champions League en fin de saison...

La nouvelle offensive du PSG pour Mbappé laisse le Real de marbre !https://t.co/642F03xNi6 — Foot Mercato (@footmercato) January 15, 2022