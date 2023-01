Real Madrid - Mercato : la vérité éclate enfin sur le retour avorté de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cristiano Ronaldo a eu droit à une présentation de rêve à Al-Nassr. À 37 ans, l’attaquant portugais est prêt à tenter un nouveau pari exotique qui pourrait lui permettre d’entrer encore un peu plus dans l’Histoire. C’est sans doute cette perspective qui l’a éloigné des autres destinations qui s’offraient à lui auparavant.

Selon Edu Aguirre, CR7 a en effet reçu pas moins de neuf propositions de neuf pays différents : Arabie Saoudite, États-Unis, Angleterre, Espagne, Italie, Brésil, Turquie, Australie et Portugal.

Le journaliste phare d’El Chiringuito a ajouté que son grand ami avait été dépendant de deux top-clubs en Europe... en écartant le PSG et le Real Madrid. « Le Real n’en voulait pas et lui non plus d’ailleurs », a conclu Aguirre pour démentir tout retour à la Casa Blanca cet hiver.