Real Madrid - Mercato : la victime de Tchouaméni est déjà connue !

Aurélien Tchouaméni va prendre une décision pour son avenir dans les prochains jours. Le milieu de terrain de l’AS Monaco est proche de rejoindre Liverpool ou le Real Madrid. Peu importe sa destination, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux va faire une victime dans le club où il signera. Au Real Madrid, ce joueur a déjà été identifié.

Le journal espagnol “Marca“ affirme que si Aurélien Tchouaméni signe cet été au Real Madrid, le milieu de terrain espagnol, Dani Ceballos, sera poussé vers la sortie par les dirigeants merengues. Le joueur ne fait plus partie des plans de son coach Carlo Ancelotti.

🚨| If Tchouameni arrives, Dani Ceballos will ask to leave. @marca