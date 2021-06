Real Madrid - Mercato : le Bayern Munich laisse le champ libre à Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Parmi les nombreuses rumeurs qui entourent le Real Madrid, la seule certitude, c'est que Florentino Pérez tient à recruter un attaquant cet été afin d'épauler Karim Benzema. Le président veut une pointure, comme le prouvent les noms ayant filtré jusque-là, à savoir Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Dortmund) et Robert Lewandoswski (Bayern Munich).

Seulement, le champion d'Allemagne vient d'annoncer son buteur en série polonais : "Robert est le meilleur attaquant du monde, a déclaré son président, Herbert Hainer. Il a encore deux ans de contrat et je pense qu'il pourrait continuer encore plus longtemps avec nous. Pour le moment, il en est à 227 buts avec nous. Si la santé le lui permet et qu'il prolonge, battre le record de Gerd Müller est possible". Pas de Lewandowski, donc, qui a toujours dit qu'il n'irait pas au clash. Reste Haaland, que Dortmund veut garder, et Mbappé, qui s'interroge toujours sur le meilleur choix pour sa carrière…

Fichajes Real Madrid | El Bayern contesta al interés por Lewandowski https://t.co/bEkz4Td8Ni — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 11, 2021