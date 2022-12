Real Madrid – Mercato : le Bayern veut blinder une pépite pour éloigner les Merengue

A l'affût des plus gros potentiels de la planète, le Real Madrid aurait notamment dans son radar la nouvelle pépite de l'équipe d'Allemagne et du Bayern Munich, Jamal Musiala (19 ans). D'après Bild, l'attaquant fait partie d'une short-list de joueurs de haut niveau pouvant succéder à Karim Benzema.

Du côté de la Bavière, où on s'est fait chiper plusieurs joueurs importants par les Merengue (Kroos, Alaba) sur cette dernière décennie, il est cependant hors de question d'envisager un départ de Musiala de la même façon.

Comme le rapporte Fabrizio Romano, le Bayern Munich fait tout son possible pour que son étoile reste toute sa carrière en Bundesliga. Bien que le jeune attaquant soit sous contrat jusqu'en juin 2026 et qu'il n'y ait aucune urgence de sécuriser son avenir, le club d'Oliver Kahn prévoit quand même de rencontrer Musiala en 2023 pour lui offrir une nouvelle prolongation avec revalorisation salariale. Une manière d'éviter qu'il ne regarde ce qui se passe ailleurs !

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. ?¬ᆳミ️ #transfers



Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb