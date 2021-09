Real Madrid – Mercato : le club a tout réglé pour Mbappé (PSG)... Même sa clause libératoire !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le PSG ayant refusé l'offre de 180 M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé (22 ans), la presse ibérique est désormais sûre de son fait. Non seulement le natif de Bondy ne prolongera pas son bail dans la Capitale française mais il signera bien libre, sans aucune indemnité de transferts, pour la maison blanche.

Mbappé prêt à accepter un salaire dégressif à Madrid ?

Le quotidien ibérique ABC va même plus loin et donne tous les détails du futur contrat de Mbappé au sein de la Maison blanche. Un contrat de six ans, jusqu'en juin 2028, attend le Champion du Monde au Real avec un salaire net de 30 M€ la première année et de 20 M€ pour les cinq suivantes. Un salaire qui serait très inférieur à l'offre du PSG pour le retenir (45 M€ net par an). Preuve de la détermination de Mbappé à faire ce choix.

Mais ce n'est pas tout : ABC connait déjà le montant de la clause libératoire de l'ancien Monégasque. Clause obligatoire dans tous les contrats espagnols. Le Real Madrid a prévu de l'indexer sur celle de ses superstars historiques Gareth Bale et Karim Benzema. La même qu'à l'époque de Cristiano Ronaldo : 1 milliard d'euros.