PSG - Mercato : le contrat de Mbappé au Real Madrid a fuité !

En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble de nouveau se diriger vers un départ au Real Madrid, qui aurait dégainé une première offre de 120 millions d'euros pour arracher le champion du monde 2018 au PSG.

Un salaire de 60M€ annuel attend Mbappé au Real Madrid

Et d'après le journaliste espagnol, Tomás González-Martín, le contrat de l'attaquant français à la Casa Blanca serait déjà tout prêt. Il porterait sur un bail de six ans avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Concernant ses droits à l'image, Kylian Mbappé les détiendrait à 65%. Ce journaliste espagnol nous apprend également la mère de l'ancien Monégasque, Fayza Lamari, n'aurait jamais rompu les contacts avec les dirigeants merengue et le ferait en toute discrétion.

Pour résumer Le contrat prévu par le Real Madrid pour Kylian Mbappé serait déjà connu. Il porterait sur un bail de six ans avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Concernant ses droits à l'image, le Français les détiendrait à 65%.

