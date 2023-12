Real Madrid - Mercato : le danger se précise pour Kroos

Il y a un mois et demi, Ekrem Konur a révélé qu'après Karim Benzema, l'Arabie Saoudite s'intéressait à un nouveau taulier du Real Madrid. La nouvelle destination à la mode du football mondial lorgne Toni Kroos, dont le contrat court jusqu'en 2023. Le milieu de terrain allemand est en négociations avec les dirigeants merengue pour une prolongation mais rien n'a été acté pour le moment.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que la Maison Blanche voulait conserver son milieu allemand mais que la décision lui appartenait. Ce mardi, Konur en remet une couche : il y aurait plusieurs clubs saoudiens sur Kroos. Tous attendent de voir s'il refuse de prolonger, auquel cas ils lui formuleront une proposition. L'identité des clubs en question n'a pas fuité mais on peut penser que l'al-Ittihad de Karim Benzema sera sur les rangs...

💣💥 Saudi Arabian clubs are monitoring the status of Toni Kroos' contract extension talks with Real Madrid. ⚪ #HalaMadrid



◾ If the German does not want to extend his contract with the Spanish giants, Saudi clubs will race to sign Kroos. 🇩🇪 https://t.co/Lz6dHmknnd pic.twitter.com/jM73FN3SyC