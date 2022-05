Real Madrid - Mercato : le dernier geste ambiguë de Mbappé n'était pas favorable au PSG !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

La photo prise par plusieurs joueurs parisiens hier au Qatar a beaucoup fait parler. On voit Presnel Kimpembé, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Kylian Mbappé poser devant les photographes, l'attaquant posant la main sur le cœur. Etait-ce une façon pour lui de montrer son attachement au PSG, lui dont l'avenir est incertain vu qu'il est en fin de contrat en juin et fortement courtisé par le Real Madrid ? C'est ce que beaucoup se sont dits. Mais en fait, pas du tout ! Ce serait même plutôt le contraire...

Le journaliste de RMC Loïc Tanzy a montré, photos à l'appui, qu'en réalité, Mbappé a simplement voulu masquer un sponsor figurant sous l'écusson de son polo. D'ailleurs, il est le seul parmi ses coéquipiers à avoir ce partenariat affiché sur sa tenue. Cacher un sponsor de son club n'est pas une très bonne idée si on a l'intention d'y prolonger. Son geste est donc plutôt un bon signe pour le Real Madrid, même s'il semblerait qu'il ait désormais l'intention de mener au bout les négociations avec les deux clubs avant de faire son choix...

Oui. Il cache simplement un sponsor. Aucun signe sur son avenir. Pour le reste, patience. https://t.co/hh0V6DaJrW pic.twitter.com/UgiMpL0ucx — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 17, 2022

Pour résumer Le cliché de Kylian Mbappé au Qatar où il posait avec quatre coéquipiers et la main sur le cœur n'était pas destiné à montrer son attachement au PSG... mais à masquer un sponsor ! Une bonne nouvelle pour le Real Madrid ?

Raphaël Nouet

Rédacteur