Real Madrid - Mercato : le futur capitaine des Merengue signé cet été ?

Peu de monde avait entendu parler d'Arda Güler avant que le FC Barcelone et le Real Madrid ne s'intéressent à lui cet été. Mais selon l'homme qui l'a découvert, Serhat Pekmezi, le talent du milieu offensif de 18 ans va éblouir la planète. Dans une interview au journaliste italien Gianluca Di Marzio, le recruteur turc a expliqué qu'il voyait l'ancien joueur de Fenerbahçe monter tellement haut qu'il le voyait avec le brassard du Real autour du bras d'ici quelques années.

Güler, futur capitaine du Real Madrid ?

"Arda Güler ne jouait pas au football, il dansait avec la balle. Il avait et il a toujours la grâce d'un danseur. Le nouveau Messi ? Les deux sont très différents. Güler est plus un mélange entre Guti et Modric. Il a beaucoup de confiance en lui, une grande ambition et la capacité de débloquer le jeu. Le Real Madrid est le lieu adéquat à un moment adéquat pour lui. Je le sens, il sera un jour capitaine des Merengue et une grande fierté pour la Turquie. Aucun Turc n'a réussi à remporter la Champions League. Je pense qu'il sera le premier et j'espère être dans le stade ce jour-là."

