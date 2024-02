Real Madrid Mercato : le futur salaire de Mbappé, un faux problème ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis le temps que dure que feuilleton Mbappé, tout a été dit sur le sujet, parfois même son contraire. Mais il y a une constante : le Real Madrid ne s'alignera pas sur le salaire colossal que le PSG a versé à son attaquant pour le retenir à l'été 2022. Parce que les Merengue n'en ont de toute façon pas les moyens, mais aussi parce qu'ils ne voudraient pas déséquilibrer leur grille salariale et créer ainsi des jalousies au sein du vestiaire.

"Tout le monde sait combien gagne chacun et pourquoi certains gagnent plus que d'autres"

Mais lundi dans l'émission El Chiringuito, Guti a assuré que c'était un faux problème. L'ancien milieu offensif, qui a connu la première ère des Galactiques, a assuré : "Tout le monde sait combien gagne chacun et pourquoi certains gagnent plus que d'autres". Dans un club aussi sain et structuré que le Real Madrid, pas de place pour la jalousie, donc. Les stars, celles qui font gagner les matches, sont logiquement beaucoup mieux payées que les autres. Pas de souci à avoir de ce côté-là pour Kylian Mbappé, même si le problème semblait plutôt résider au niveau des comparaisons entre les stars elle-mêmes puisque le natif de Bondy toucherait plus que Vinicius Jr ou Bellingham...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

😅 "Todos sabíamos cuánto cobraba cada uno y por qué unos ganaban más y otros menos".#Guti revela los secretos del vestuario del Madrid de los Galácticos #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/YWVFu4X6ZG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 13, 2024

Podcast Men's Up Life