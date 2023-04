Real Madrid : le meilleur défenseur du monde à Madrid ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Quand on parle des points forts du Real Madrid, qui a tout gagné depuis un an, les noms de Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema et Vinicius Jr reviennent le plus souvent. Et il est vrai que les Merengue sont très bien outillés au milieu de terrain et en attaque. Mais il faut reconnaître que leur défense est également de très haut niveau. Arrivé l'été dernier, David Alaba a consolidé une arrière-garde où s'épanouit désormais Eder Militao. Arrivé en 2019, le défenseur central brésilien de 25 ans a mis du temps avant de devenir incontournable mais c'est désormais le cas.

"Je suis sur la bonne voie pour devenir le meilleur défenseur central du monde"

Et il a pleinement conscience de son gros potentiel, comme il l'a expliqué hier en conférence de presse, avant le quart de finale retour de Champions League contre Chelsea : « C'est l'opinion de chacun, mais je pense que je suis sur la bonne voie pour devenir le meilleur défenseur central du monde. Quand je suis arrivé, c'était un moment difficile pour moi à cause des grands joueurs qui étaient là. Mais quand j'ai eu une opportunité, j'ai saisi ma chance et je pense que je me débrouille très bien ». Effectivement, plus personne à Madrid ne regrette le duo Ramos-Varane !

