Real Madrid - Mercato : le montant de l'enveloppe pour recruter Bellingham a fuité

On pouvait se dire que Jude Bellingham était très fort avec le Borussia Dortmund parce qu'il évolue dans une Bundesliga plus ouverte que les autres grands championnats. Et puis, le milieu anglais de 19 ans a réalisé des masterclass en Champions League cette saison, devenant ainsi le premier joueur dans sa position à marquer dans trois matches consécutifs. On pouvait se dire aussi que le groupe de C1 du BvB n'était pas le plus relevé. Sauf que Bellingham se montre également à la hauteur de sa réputation depuis le début de la Coupe du monde.

Des doutes sur son niveau, il n'y en a plus. Oui, Bellingham est déjà l'un des meilleurs milieux de la planète et il est normal que tous les grands clubs soient prêts à tout pour le recruter. Le Real Madrid, Liverpool et Manchester City sont les plus pressants. Et pour ce qui est des Merengue, le site Bernabeu Digital a déjà défini une enveloppe. Au vu des résultats financiers du club mais également des rentrées d'argent des derniers marchés des transferts, il estime à 160 M€ le montant maximal que la Maison Blanche peut mettre sur la star de Dortmund. De quoi, a priori, calmer la concurrence de Liverpool. Pour City, en revanche, ce sera plus compliqué...