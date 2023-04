Real Madrid - Mercato : le patron du Napoli envoie méchamment promener les courtisans à Kvaratskhelia

Aurelio De Laurentiis est du genre volcanique. Il ne faut pas trop le chatouiller, sinon il mord. Les ultras du Napoli, qui se sont plaints du prix des places pour le quart de finale de Champions League contre l'AC Milan, se sont pris une réponse cinglante dans les dents ce mardi. Et le dirigeant en a également profité pour faire une mise au point avec les courtisans à son ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 14 buts et 16 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues pour sa première saison au plus haut niveau. Avec ses mots à lui...

"S'il vous plaît, arrêtez de me casser les c... avec ça ! Le contrat sur lequel nous nous sommes mis d'accord il y a seulement un an est valide jusqu'en 2027." Le Real Madrid et tous les prétendants à la pépite géorgienne vont donc devoir prendre leur mal en patience. Pas une mauvaise chose pour les Merengue, qui n'avaient a priori pas la volonté de le recruter dès cet été...

Napoli president Aurelio de Laurentiis on Kvaratskhelia’s contract: “Please, stop to break my balls… his current contract was agreed just one year ago and it’s still valid until 2027 🇬🇪



