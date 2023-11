Real Madrid - Mercato : le plan B à Mbappé n’est plus Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La semaine dernière, le quotidien allemand Bild a révélé que le Bayern Munich avait toutes les peines du monde à prolonger sa pépite Jamal Musiala. En 10 matches cette saison entre Bundesliga et Champions League, le milieu offensif de 20 ans a marqué à 4 reprises et délivré 3 passes décisives. Les Bavarois tiennent absolument à le blinder car ils savent que les plus grands clubs européens sont à ses trousses. Mais l'intéressé, lui, n'est pas pressé. Très ambitieux, il fait de la conquête de la C1 son principal objectif et si le Bayern n'est pas en mesure de lutter pour la victoire finale, il partira.

Le Bayern espère toujours le prolonger

Parmi ses courtisans, on compte Manchester City mais surtout le Real Madrid. ESPN assure que les Merengue tenteront de le recruter l'été prochain si jamais Kylian Mbappé leur fait une énième fois faux bond. Ce ne sera pas une mince affaire puisque Musiala est déjà coté à 110 M€ par Transfermarkt et que le Bayern, fort d'un contrat jusqu'en 2026, peut très bien décider de le retenir. Dimanche, Bild a assuré que la dernière proposition des champions d'Allemagne comprenait une revalorisation de son salaire à 8 M€ net annuels...

