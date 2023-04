Real Madrid - Mercato : le plan de Guardiola pour éloigner Haaland des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Conscient que le Real Madrid est une vraie menace pour lui concernant Erling Haaland, Pep Guardiola aurait mis en place une stratégie pour tenter d'étirer au maximum la présence du Cyborg norvégien à Manchester City.

Face à la fameuse clause du contrat d'Haaland qui lui permet de quitter les Citizens en 2024 moyennant une indemnité prédéfinie et abordable, l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich fait désormais son possible pour que l'ancien joueur de Dortmund se sente comme chez lui en Angleterre et oublie son rêve de marcher sur la Liga avec le Real Madrid.

Guardiola brosse Haaland dans le sens du poil

Si l'on en croit Defensa Central, c'est d'ailleurs la principale raison du changement de ton de Guardiola avec Haaland, lui qui n'avait pas hésité à braquer son avant-centre avant la fin du match face au RB Leipzig pour éviter que ce dernier ne chipe un record de Lionel Messi en Ligue des Champions (plus de 5 buts) dans un même match.

Désormais l'heure n'est plus à la recherche d'humilité pour Haaland mais bel et bien à la flatterie comme ce fut encore le cas ce week-end en conférence de presse où il a comparé son joueur à CR7 et Lionel Messi : «si vous regardez le nombre de matchs qu’Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matchs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués (…) Erling n’a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j’ai connu d’autres championnats, et faire ce qu’il a fait est tout à fait remarquable.»